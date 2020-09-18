"ادعم المقاومة".. هاشتاق يغزو تويتر دعما للمقاومة ورفضًا للتطبيع

دشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "ادعم المقاومة"، وسط حالة من التفاعل المحلي والعربي الكبير دعمًا للمقاومة الفلسطينية، ورفضا للتطبيع مع الكيان "الإسرائيلي".

ويأتي ذلك في أعقاب حالة الهوان والهرولة العربية للتطبيع مع "إسرائيل"، كان أخرها توقيع اتفاقية السلام بين البحرين والامارات مع الاحتلال برعاية أمريكية.

وتفاعل نحو نصف مليون مع الهاشتاق عقب انطلاقه على "تويتر" ومواقع التواصل، معبرين عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية، في حين انتقدوا اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها كل من الإمارات والبحرين مع الاحتلال.

وغرّد حساب "صبرا جميلًا": "يكفيكم فخرا انكم تقفون ضد طواغيت العالم وحدكم وأدعو الله أن ينصركم ويحفظكم و لا يضركم من خذلكم أو خالفكم حتى يأتي أمر الله وانتم ظاهرون على الناس،عن غزة و تركيا أتحدث حفظهم الله وأهلك من تأمر عليهم".

وكتب أخر :" هناك ساعة حرجة يبلغ فيها الباطل ذروة قوته، ويبلغ الحق فيها أقصى محنته، الثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحول. الشيخ محمد الغزالي."

والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو الحدث الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "تاريخي"، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.







