الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بغزة، حالة وفاة و(47) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بوفاة المواطن حسن احمد اللحام 70 عام من مدينة خان يونس.

وذكرت الصحة إن (48) حالة تماثلت للشفاء من مصابي فيروس كورونا

وقالت، إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1443 عينة، مشيرة إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2223 اصابة.

وأضافت الصحة أن عدد الحالات النشطة حاليا 1738 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 468 حالة، إلى جانب حالة 17 حالة وفاة.

وأكدت الصحة في بيانها، أن غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المناسبة، مبينة أنه كلما التزم المواطنون بالضوابط الصحية سينخفض منحنى تسجيل الاصابات و كسر حلقات التفشي.

كما أكدت أن أدنى تراخي أو استهتار سيتسبب في وجود بؤر جديدة اشد خطورة من تفشي الوباء، مضيفة أن وعي وادراك المجتمع الفلسطيني يجعله يتغلب على الجائحة بمزيد من الالتزام بالضوابط الصحية البسيطة المتعلقة بارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الحسدي.

ودعت الصحة، الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة وعدم نقل العدوى اليهم بالاستهتار.

ولفتت أن مرحلة الاستجابة لازالت مستمرة لاجراء التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.

ونوهت الصحة ان الوزارة تمر بمرحلة خطيرة من نقص الادوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء،مطالبة كافة الجهات المعنية الى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة الوباء في قطاع غزة.