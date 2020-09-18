الداخلية توضح ما جرى بالاجتماع مع أصحاب المولات التجارية بغزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن إعادة فتح المولات جاء نتيجة اجتماع خلية الازمة بحضور وزارتي الصحة والاقتصاد مع أصحاب المولات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم، إنه تم وضع بروتوكول خاص لفتح المولات اعدته وزارة الصحة في المناطق الغير محظور فيها الحركة، مشيرا إلى أنها ستفتح ابتداءً من السبت القادم من الساعة 7 صباحًا وحتى 7:30 مساءً يومياً ضمن اجراءات السلامة.

وأضاف البزم، ان أصحاب المولات سيقومون بالتوقيع على تعهد خطي في وزارة الاقتصاد للالتزام الكامل بهذه الإجراءات، لافتًا أنها مباحث كورونا ستتابع عمل المولات ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأوضح أن اهم ما تم الاتفاق عليه في بروتوكول فتح المولات، تعيين موظف خاص متابعة إجراءات السلامة، وآخر لقياس حرارة الزبائن، وجملة من الإجراءات الوقائية.

وأشار البزم إلى أنه سيتم تسجيل أسماء الزبائن الزائرين للمول يوميا برقم الهوية والعنوان وتاريخ الدخول.

وأكد ان الداخلية، تعمل من أجل المواطنين لتلبية حاجاتهم الأساسية والمناطق المشدد فيها الإجراءات ستبقى مغلقة.

ولفت البزم أن إجراءات فتح المحال التجارية بشارع عمر المختار سيتم الافصاح عنها غدا من قبل وزارة الداخلية، مبينًا أن الأخيرة توازن ما بين إجراءات الوقاية وما بين حاجة المواطن.