حالة الطقس الجمعة: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 3-4 درجات، وتسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام نهاراً في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضاً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات لليل الجمعة تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة نسبياً وتسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء نسبياً في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، والله تعالى أعلم

وغدا السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام نهاراً في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة نسبياً الى حارة في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء نسبياً في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية مع هبات نشطة خصوصاً فوق الجبال.

أما يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء حارة بشكل عام نهاراً في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة نسبياً الى حارة في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء نسبياً في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية مع هبات نشطة خصوصاً فوق الجبال.

والاثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء حارة نسبياً الى حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق الساحلية والمنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تحوم حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة صباحاً، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبياً الى حارة بشكل عام خصوصاً في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصاً في الظل، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة الى معتدلة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، والله تعالى أعلم