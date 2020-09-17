الاحتلال يفرج عن أسير من جنين بعد 17 عاما ونصف في السجون

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير زياد مطلق سعيد السيلاوي من قرية زبوبا غرب جنين، بعد أن أمضى سبعة عشر عاما ونصف العام في سجون الاحتلال، آخرها في سجن جلبوع.

وقال المحرر السيلاوي، لحظة الإفراج عنه على حاجز الجلمة شمال جنين، "إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل من الاتفاقيات بتحسين ظروف اعتقال الأسرى".

وتطرق إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى، واقتصار العلاج على المسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الإنسانية، إضافة الى انعدام المعقمات في ظل تفشي فيروس كورونا.