الصحة بغزة: نمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة ونقص في مواد فحص كورونا

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنها تمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة تؤثر على جهود وزارة الصحة خاصة في مواجهة الحالة الوبائية وتطوراتها في قطاع غزة .

وحذر الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي حول ازمة نقص الأدوية ومواد الفحص المخبري الخاصة بكورونا مساء اليوم الخميس، من التأثيرات الصعبة على منظومة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية، خاصة في هذه المرحلة التي تزداد فيها الحاجة الى تعزيز تلك الارصدة في تعزيز الجهود الصحية لمواجهة جائحة "كوفيد 19".

وطالب القدرة، كافة الجهات المعنية محليا واقليميا ودوليا بضرورة دعم احتياجات وزارة الصحة، لتحقيق استجابة أفضل من الأدوية ولوازم المختبرات واجهزة التنفس الصناعي ومستلزمات التعقيم لتحقيق استجابة أفضل مع تفشي الوباء في قطاع غزة.

كما دعا المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار غير قانوني وغير الانساني عن قطاع غزة بشكل عاجل، محملًا الاحتلال الاسرائيلي عن التبعات الخطيرة في نقص المقومات الانسانية والصحية والتي عبرت عنها التقارير الدولية المتتابعة .

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال "الاسرائيلي" في توفير كافة الاحتياجات الطبية والانسانية باعتباره قوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي .

عجز في الأرصدة الدوائية

قال مدير عام الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة د. منير البرش، إن نسبة العجز في الارصدة الدوائية بلغت 47 %، فيما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 33 %.

وأضاف البرش خلال مؤتمر صحفي حول ازمة نقص الأدوية ومواد الفحص المخبري الخاصة بكورونا مساء اليوم الخميس، أن أكثر الخدمات الصحية تأثرا الخدمات الصحية التخصصية، مثل السرطان وأمراض الدم.

وأوضح أن نسبة العجز في الخدمات الصحية بلغت 63 %، وخدمات الرعاية الصحية 66 %، وصحة الام والطفل 56 %، وخدمة الطوارئ والعمليات 21 %، وخدمات الكلى وغسيل الكلى 41 % .

وأكد منير البرش، أن الواقع الدوائي ومستلزمات الوقاية المرتبط بالخدمات التي تقدم لمرضى "كوفيد 19"، لا يكفي سوى لشهر واحد على أبعد تقدير، محذرًا انه في حال ارتفاع عدد الحالات بالاصابة بكورونا فإنه سيستنزف الكمية المتبقية إلى أقل من تلك الفترة، مستدركًا: "ما نستهلكه من هذه المستلزمات الوقائية والادوية بتنا نستهلكه في يوم واحد".

65% نسبة العجز في أرصدة مواد فحص كورونا

على الصعيد ذاته، بيّن مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة عميد مشتهى، أن نسبة العجز في أرصدة مواد الفحص المخبري بلغت 65 %، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر خطير بالنظر الى تطورات الحالة الصحية في قطاع غزة.

وقال مشتهى، إن المختبر المركزي بوزارة الصحة يعاني من نقص حاد وخطير في المسحات والكتات المخبرية الخاصة بفحص كورونا، لافتًا أن الأرصدة المتبقية تكفي لأيام معدودة فقط.

وذكر أن الوزارة تعاني من نقص شديد في المواد الخاصة بفحوصات المصابين في مستشفى العزل ومستشفى الصداقة التركي، مبينًا أنه يؤثر بشكل مباشر على الخدمة المقدمة للمرضى.

وأشار إلى شح المواد التشغيلية والمستهلكات الخاصة بأجهزة غازات الدم ووظائف الكلى والفحوصات الكيميائية والفيروسية الضرورية لمصابين "كوفيد 19"، مؤكدًا أن ذلك يعيق عمل الطواقم الصحية التي تعمل بكميات محدودة لا تكفي إلا لأيام معدودة ما يعرض صحة المرضى للخطر .

كما أكد مشتهى، أن المختبر المركز بوزارة الصحة بحاجة ماسة إلى تدعيمه بأجهزة إضافية لضمان رفع القدرة على اجراء الفحوصات الخاصة بمرض "كوفيد 19"، مضيفًا أن مختبرات المستشفيات تعاني من تهالك أجهزة الفحص المخبري التي بحاجة الى تدعيم وبشكل عاجل .