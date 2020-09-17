جيش الاحتلال والشرطة يحققان في سرقة 40 قطعة سلاح

فتحت الشرطة "الإسرائيلية" وجيش الإحتلال تحقيقًا مشتركًا، عقب سرقة نحو 40 قطعة سلاح من قاعدة أسلحة في قاعدة القيادة الشمالية، حيث تم حظر النشر الشامل لجميع تفاصيل القضية.

ووفق ما أوردته المصادر العبرية، فقد تم تقديم تحقيق أولي في الحادث يوم الجمعة الماضي إلى ما يسمى رئيس الأركان أفيف كوخافي، والذي قال إن التحقيق الأولي كشف أن هذا حادث خطير للغاية تم فيه اكتشاف عدد من الأخطاء.

وأوعز رئيس الأركان بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط برتبة عقيد، هدفها فحص هذه الجوانب بعمق، لتقديم استنتاجاتها في غضون شهر تقريبًا.

وأوضح كوخافي أن "التحقيق الأولي أظهر أنه خلال العام الماضي، تم اتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة المشاكل الأمنية في المعسكر، بما في ذلك بطريقة فريدة من نوعها لمجمع الأسلحة. ومع ذلك، فهذه ليست إجابة مرضية".