"الخارجية" تعلن عن رحلات جديدة لتأمين سفر طلبتنا ومواطنينا

أعلن فريق العمل المختص برحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الخميس، عن تسيير عدد من الرحلات لتأمين سفر طلبتنا ومواطنينا للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم، على النحو التالي:

1- رحلتان لتأمين سفر طلبتنا للالتحاق بدراستهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك يوما 23 و24/9/2020، على أن يبيت الطلبة المسافرون على متن هاتين الرحلتين في فندق المطار ليلة واحدة، قبل إقلاع كل رحلة على نفقتهم الخاصة.

وعليه، أعلن الفريق المختص بالوزارة لطلبتنا الدارسين في الجامعات المصرية والمضطرين للسفر بسرعة، عن فتح باب التسجيل على متن كل رحلة وفقا لرغبة الطالب، بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، حيث يغلق باب التسجيل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل 19/9/2020.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعتمد التسلسل الزمني للتسجيل، لاستكمال عدد المقاعد المطلوبة لكل رحلة.

2- رحلة إجلاء إلى دبي بتاريخ 22/9/2020، حيث أعلن فريق العمل المختص بالوزارة عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين في السفر من الوطن على متن تلك الرحلة، خاصة طلبتنا الدارسين في الدول الآسيوية أو غيرها، وذلك بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق التسجيل لهذه الرحلة في تمام الساعة السادسة من يوم غد الجمعة (18/9/2020).

3- رحلة إجلاء إلى اسطنبول بتاريخ 22/9/2020، حيث كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل في وقت سابق للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى اسطنبول، وتمكن عدد منهم من السفر، وبقي مسجلا لديها ما يقارب 220 لهم حق الأولوية في السفر على متن هذه الرحلة.

ولغرض استكمال العدد المطلوب للرحلة، أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل مجددا لطلبتنا ومواطنينا على متن هذه الرحلة، بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة 12 من ظهر يوم غد الجمعة (18/9/2020).

4- أعلن فريق العمل المختص بالوزارة عن فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق التسجيل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل (20/9/2020)، علما أن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو حصر الأعداد فقط.

5- يتم التسجيل على متن الرحلات السابقة على الرابط الالكتروني http://www.mofa.pna.ps/evacuation