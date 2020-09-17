الطب الوقائي: لا خطورة من اختلاط مرضى كورونا بمرضى جدد داخل العزل

قال نائب مدير عام الرعاية الاولية ومدير الطب الوقائي في وزارة الصحة د. مجدي ضهير إنه لا يوجد أي خطورة على المصابين سابقاً بفيروس كورونا والذين يخضعون للعلاج في مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل الاخرى من انتقال العدوى إليهم عند اختلاطهم بمصابين جدد مهما بلغت فترة الاقامة العلاجية لهم ، كما أشار إلى أن المتعافين من المرض يكتسبون أجساما مناعية لمقاومة الفيروس و عدم عودته اليهم لعدة اشهر.

جاء ذلك في معرض رد د. ضهير على تساؤلات بعض المرضى المعزولين في مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل الاخرى حول الحاق مرضى جدد مصابين بالفيروس إلى جانب المرضى السابقين، مبيناً أن هذا الإجراء معتاد في علم الوبائيات ولا يشكل خطورة على المصابين.

كما أشار د. ضهير إلى أن طواقم مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل الاخرى تم تدريبها واعدادها جيداً للتعامل مع المرضى وطبيعة اصاباتهم والسيطرة على الحالة الوبائية في المستشفى داعياً المرضى والمواطنين للتحلي بالصبر وتجنب المخاوف، إلى جانب دعم جهود الكوادر الصحية والحكومية التي تعمل عن كثب في محاربة الوباء والسيطرة عليه.