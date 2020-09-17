أردوغان يهاجم ماكرون واليونان بشأن أزمة المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتصرف بحكمة حيال أزمة شرق المتوسط، رغم سلوك اليونان الصبياني، واصفا بالوقت ذاته سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"المتخبطة"، مبينا أن أنقرة ستفعل الأفضل من أجل مصلحتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية.

وقال أردوغان: "لو فرضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون) وتتبنى سياسات عقلانية؟".

وأضاف: "بدعم من شعبنا سنواصل القيام بكل ما نراه الأفضل والأصح من أجل مصلحة بلادنا".

وأردف قائلا: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لكافة أسئلتنا حول شرق المتوسط، لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".

وتابع قائلا: "مستمرون في العمل على تنمية أمتنا التركية بكافة المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصاديا وديمقراطيا".

وأضاف أردوغان: "رغم استفزازات الطرف الآخر (اليونان) وسلوكه الصبياني شرق المتوسط، نتصرف بحكمة لأننا دولة عظيمة وعلى حق".

وأشار إلى أن تركيا لن تسمح لأحد بعزلها داخل شواطئها رغم امتلاكها أطول سواحل على المتوسط.

وأردف: "أدرك نظراؤنا (شرقي المتوسط) بأن لغة التهديد لا تنفع، وأن تركيا لن تخضع للابتزاز وقطاع الطرق".