منح تسهيلات لعمل الصيادين في قطاع غزة

أعلنت نقابة الصيادين في غزة، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، منح تسهيلات لعمل الصيادين في الموانئ، وذلك في ظل جائحة كورونا في القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر نقابة الصيادين في ميناء دير البلح، ما بين النقابة ممثلة بنزار عياش، وفؤاد العامودي، والشرطة البحرية ممثلة بـ "أبو جندل" مدير الشرطة البحرية في القطاع، وعدد من الضباط، بالإضافة إلى وزارة الزراعة ممثلة بجهاد صلاح، ووليد ثابت.

وطالب الجميع، وفق بيان للنقابة نشر عبر صفحتهم على "فيسبوك"، ب فتح تسهيلات للصيادين في الموانئ في ظل جائحة كورنا، حيث تم الاتفاق على السماح لهم بالعمل في الموانئ خلال الفترة الصباحية من الساعة الرابعة صباحا، وحتى الحادية عشر ظهًرا.

وأفاد البيان أنه سيسمح للصيادين بالعمل في الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الحادية عشر ليلًا، مشيرًا إلى أن من أراد العمل بعد الساعة الحادية عشر ليلاً عليه البقاء وعدم الخروج من الميناء بتاتا حتى الرابعة صباحًا، مع السماح له بالعمل خلال تلك المدة، ولكن عليه الالتزام بعدم الخروج من نطاق حوض الميناء التابع له".