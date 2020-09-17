حذر الاحتلال.. الشيخ حبيب المساس بحياة الاسيرين الاخرس وشعيبات خط أحمر

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، الاحتلال الإسرائيلي من تدهور الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام الأسير القائد ماهر الأخرس وعبدالرحمن شعيبات.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخ حبيب في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء اليوم الخميس أمام مقر الصليب الأحمر بغزة

وأكد حبيب أن حياة الأسيرين الأخرس وشعيبات وكافة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال خطٌ أحمر يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعيات تدهور حالتهم الصحية.

وقال: "إذا حصل للأسيرين الأخرس وشعيبات مكروه فإن الجهاد الإسلامي ستؤلم الاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا على أن الحركة في هذا المضمار "إذا قالت فعلت".

وطالب الشيخ حبيب، المؤسسات الدولية لا سيما الصليب الأحمر بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما الاسيرين الأخرس وشعيبات من سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحمل تداعيات أي مكروه يصيب الأسرى.

وتحدث الشيخ حبيب باستفاضة عن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس قائلًا: "يعاني الاسير أوضاعًا حرجة جدًا حيث فقد القدرة على الحركة وفقد القدرة على الكلام وفقد القدرة على الوقوف ويعاني من فقدان السمع والنطق ويدخل في غيبوبة متقطعة بشكل مستمر".

وأضاف: "الأسير الأخرس فقد الكثير من وزنه وذلك وفقًا للتقارير الطبية التي وصلت حركة الجهاد الإسلامي من داخل سجون الاحتلال".