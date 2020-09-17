مدير عمليات الأونروا: ندرس استئناف التعليم في مدارس غزة



قال مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي اليوم الخميس: "إن هناك توجه حذر لاستئناف العملية التعليمة في مدارس القطاع، عبر تطبيق النظام المعمول به في مدارس الضفة الغربية".

وبين شمالي خلال لقاء حواري نظمه بيت الصحافة عبر تطبيق زووم أن نظام المدارس المعمول به في الضفة الغربية، يتمثل بحضور جزء من الطلبة اليوم، فيما الجزء الآخر في اليوم التالي.

وأوضح أنه حتى اللحظة لا يوجد جهوزية لاستئناف العملية التعليمية بغزة، ووزارة التعليم لم تعلن عن تاريخ محدد لإعادة افتتاح المدارس.

وأكد شمالي على أن الأونروا، حتى الآن غير مستعدة ل فتح جميع المؤسسات الخاصة بها قبل أن تتأكد من حماية الجميع صحيًا.

ولفت إلى أن الأونروا ستستمر بكل ما تستطيع بدعم اللاجئين بالتعاون مع السلطات المحلية، وأنها تعمل على توزيع خدماتها لكل المستفيدين بشكل آمن قدر الإمكان.