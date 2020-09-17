عقب التطبيع .. خلفان يتغنى باليهود ويعتبرهم أفضل من 400 مليون عربي !!

خلفان: انتقادنا لليهود لا معنى له ومخاوف التوسع الإسرائيلي غير مبررة- (تغريدات)

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إن انتقاد اليهود لا معنى له، وإذا كان تسعة ملايين يهودي أفضل من 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في اليهود.

وفي سلسلة تغريدات لخلفان عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" كتب: "انتقادنا لليهود لا معنى له.. ومخاوفنا للتوسع "الإسرائيلي" غير مبررة.. إذا تسعة ملايين يهودي أفضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في اليهود.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر”.

وقال خلفان: "السلام ركيزة التنمية.. البعض يقول إن السلام مع "إسرائيل" لم يخدم الدول التي طبعت من قبل.. ولم يسهم في تنميتها.. نحن أصلا لدينا تنمية قبل السلام.. لكن السلام مع دولة محترمة كإسرائيل يخدم المنطقة".

وأضاف: "ليس لدى اليهودي أي مشكلة سوى أنه بخيل .. ويحب المال حبا جما .. يقول لي أحد الرفاق عزمني يهودي على إفطار في الفندق .. قال عازمنك.. بعدين اتضح انه يسكن في الفندق على نفقة آخر .. والسكن مع الافطار محسوب على المضيف له.. قرأت كثيرا عن اليهود أكثر ما وجدت في التاريخ من أمور أحدثت ضدهم غضبا في البلدان التي كانوا فيها .. هي أنهم يتحكمون في المال…طيب هذه مسبة.. وإلا شيء زين.. انصح العرب أن يتعلموا من أولاد عمهم الحنكة والدهاء”.

وجاءت تغريدات خلفان بعد أيام من اتفاقيات التطبيع التي وقعتها كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مع دولة الاحتلال في واشنطن.