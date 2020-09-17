تشهد اسعار الذهب في مصر اليوم اهتمامًا كبيرًا جدًا لا سيما في ظل تدهور عملة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى لا سيما الدولار الامريكي.

ويهتم عدد كبير جدًا من ابناء المجتمع المصري بأسعار الذهب خاصة فئتين محددتين وهما فئة الشباب المقبلين على الزواج وفئة التجار ورجال الاعمال.

ويأتي اهتمام الشباب لأنهم يرغبون في شراء الذهب لزوجاتهم من أجل الزينة والحلي للظهور بأبهى طلة أمام عائلاتهم، أما التجار فهم يرغبون في حماية اموالهم التجارية خشية من تعرضها للخسارة الكبيرة جراء انهيارات الجنيه امام العملات الاخرى.

وفي هذه المقالة سننشر لكم في موقع فلسطين اليوم اسعار الذهب في مصر اليوم وذلك بجميع عيارات الذهب والتي تتمثل بـ (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وجاءت الاسعار على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 968 إلى 970

عيار 22 887 إلى 889

عيار 21 847 إلى 849

عيار 18 726 إلى 728

عيار 14 565 إلى 566

عيار 12 484 إلى 485

الاونصة 30,105 إلى 30,176

الجنيه الذهب 6,776 إلى 6,792

الكيلو 968,000 إلى 970,286

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 981.74 جنيه $62.50

سعر الذهب عيار 22 899.93 جنيه $57.29

اسعار الذهب عيار 21 859.04 جنيه $54.69

اسعار الذهب عيار 18 736.31 جنيه $46.87

سعر الذهب عيار 14 572.68 جنيه $36.46

سعر الذهب عيار 12 490.87 جنيه $31.25

سعر الذهب عيار 9 368.15 جنيه $23.44

اسعار أوقية الذهب 30,532 جنيه $1,944

اسعار جنيه الذهب 6,872 جنيه $437.50

اسعار كيلو الذهب 981,737 جنيه $62,498

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, September 17, 2020 02:34 PM بتوقيت دولة مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 سبتمبر 993.19 869.06 744.90 579.36 496.59

15 سبتمبر 990.04 866.31 742.54 577.53 495.02

14 سبتمبر 992.22 868.22 744.18 578.80 496.11

13 سبتمبر 984.56 861.51 738.43 574.33 492.28

12 سبتمبر 983.57 860.64 737.69 573.75 491.78

11 سبتمبر 983.30 860.41 737.49 573.59 491.65

10 سبتمبر 986.98 863.62 740.24 575.74 493.49

9 سبتمبر 988.25 864.74 741.20 576.48 494.12

8 سبتمبر 980.92 858.33 735.70 572.21 490.46

7 سبتمبر 980.30 857.79 735.24 571.85 490.15