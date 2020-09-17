يحظى سعر الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي على اهتمام كبير لدى الكثير من فئات المجتمع اللبناني نظرًا لأهمية الذهب في الوقت الحالي الذي تشهده الليرة من انهيارات مقابل الدولار.

وننشر لكم في موقع فلسطين اليوم سعر الذهب اليوم في لبنان على جميع عياراته التي تشمل (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 94,570 ليرة $62.50

سعر الذهب عيار 22 86,690 ليرة $57.29

اسعار الذهب عيار 21 82,751 ليرة $54.69

اسعار الذهب عيار 18 70,929 ليرة $46.87

سعر الذهب عيار 14 55,166 ليرة $36.46

سعر الذهب عيار 12 47,285 ليرة $31.25

اسعار أوقية الذهب 2,941,134 ليرة $1,944

اسعار جنيه الذهب 662,007 ليرة $437.50

اسعار كيلو الذهب 94,570,217 ليرة $62,498

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, September 17, 2020 03:36 PM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 سبتمبر 95,413 83,489 71,561 55,658 47,707

15 سبتمبر 95,030 83,153 71,274 55,435 47,515

14 سبتمبر 95,564 83,621 71,674 55,746 47,782

13 سبتمبر 94,669 82,838 71,003 55,224 47,335

12 سبتمبر 94,669 82,838 71,003 55,224 47,335

11 سبتمبر 94,567 82,748 70,927 55,165 47,284

10 سبتمبر 94,673 82,841 71,006 55,226 47,336

9 سبتمبر 95,025 83,149 71,270 55,432 47,513

8 سبتمبر 94,833 82,981 71,126 55,320 47,416

7 سبتمبر 93,810 82,085 70,358 54,723 46,905