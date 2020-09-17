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سعر الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 16:35 - 17 سبتمبر 2020
سعر الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي سعر الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي
تقارير
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يحظى سعر الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي على اهتمام كبير لدى الكثير من فئات المجتمع اللبناني نظرًا لأهمية الذهب في الوقت الحالي الذي تشهده الليرة من انهيارات مقابل الدولار.

وننشر لكم في موقع فلسطين اليوم سعر الذهب اليوم في لبنان على جميع عياراته التي تشمل (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 94,570 ليرة   $62.50

سعر الذهب عيار 22  86,690 ليرة   $57.29

اسعار الذهب عيار 21 82,751 ليرة   $54.69

اسعار الذهب عيار 18 70,929 ليرة   $46.87

سعر الذهب عيار 14  55,166 ليرة   $36.46

سعر الذهب عيار 12  47,285 ليرة   $31.25

اسعار أوقية الذهب     2,941,134 ليرة       $1,944

اسعار جنيه الذهب      662,007 ليرة $437.50

اسعار كيلو الذهب      94,570,217 ليرة     $62,498

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, September 17, 2020 03:36 PM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

16 سبتمبر     95,413       83,489       71,561       55,658       47,707

15 سبتمبر     95,030       83,153       71,274       55,435       47,515

14 سبتمبر     95,564       83,621       71,674       55,746       47,782

13 سبتمبر     94,669       82,838       71,003       55,224       47,335

12 سبتمبر     94,669       82,838       71,003       55,224       47,335

11 سبتمبر     94,567       82,748       70,927       55,165       47,284

10 سبتمبر     94,673       82,841       71,006       55,226       47,336

9 سبتمبر      95,025       83,149       71,270       55,432       47,513

8 سبتمبر      94,833       82,981       71,126       55,320       47,416

7 سبتمبر      93,810       82,085       70,358       54,723       46,905

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