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كومان ليس مدربا معتمدا لدى برشلونة .. مفاجأة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:58 - 17 سبتمبر 2020
كومان كومان
تقارير
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كشفت وسائل إعلام أسبانية أن المدرب الجديد لنادي برشلونة رونالد كومان، ليس مدرباً معتمداً حتى الآن لقيادة الفريق، ولا يحق له الجلوس في مقاعد برشلونة حتى الآن.

وأوضحت صحيفة ماركا الأسبانية، أن كومان لم يحظ بعد باعتراف رسمي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأضافت أن السبب يعود إلى أن إدارة الفريق الكتالوني لم تتوصل بعد لاتفاق مع المدرب السابق كيكي سيتين لتسوية وإنهاء عقده.

وتابعت "بما أن برشلونة لم ينه خدمة سيتين، فإن الاتحاد الإسباني للعبة لن يكون بمقدوره معالجة الأوراق الخاصة بتعيين كومان"، وهو ما يعني أن المدرب الهولندي لم ينل بعد اعترافا رسميا من الجهاز الوصي على كرة القدم في إسبانيا.

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