السعودية تبحث استئناف العمرة بعد توقف دام ستة أشهر

شكلت السعودية، لجنة رباعية لتنظيم آلية عودة أداء مناسك العمرة، عقب توقف دام نحو ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء في صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصادر (لم تسمها)، بأنه تم "تشكيل لجنة تتألف من وزارتي الحج والعمرة، والصحة، ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام، لتنظيم آلية عودة العمرة خلال الفترة المقبلة".

وأفادت بأن "اللجنة رفعت عدة مقترحات إلى الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، بينها أن يتم البدء بعمرة الداخل (للمقيمين بالمملكة)، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة وتفويج مقنن مماثل من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة".

وأضافت أنه سيتم "إطلاق تطبيق أو منصة إلكترونية يتم من خلالها التقديم عليها لغرض أداء العمرة، إضافة إلى التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من الإصابة بفيروس كورونا".

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية أنه "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة"، دون تفاصيل.

وفي آذار/ مارس الماضي، قررت السعودية وقف أداء العمرة، بسبب كورونا، غير أنها أقدمت على إقامة موسم حج "محدود للغاية"، لمواجهة تداعيات الفيروس، كان مقتصرا على المقيمين داخل المملكة فقط.

وحتى الأربعاء، سجلت السعودية إجمالا 327 ألفا و551 إصابة بكورونا، بينها 4 آلاف و369 وفاة، و306 آلاف و4 حالات تعاف.