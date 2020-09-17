هل تراجع اصحاب مولدات الكهرباء عن تهديدهم بوقف التيار الكهربائي؟

سارع اصحاب المولدات الكهربائية التجارية في قطاع غزة، على وقف وصل التيار الكهربائي للناس المشتركين لديهم بعد قرار وزارة الاقتصاد بتحديد سعر الكيلو بدلًا من 4 شيكل إلى 2.5 شيكل.

وتلقى مشتركي المولدات الكهربائية رسالة تفيد بتوقف تقديم الخدمة اليوم الخميس حتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة.

وبعد ساعات من تنفيذ تهديد اصحاب المولدات الكهربائية وحالة الضجة والغضب الكبيرين اللتين انتابت الشارع الغزي أكدت مصادر خاصة عن وجود توافق مبدئي لإعادة تشغيل المولدات الكهربائية التجارية الساعة الـ3 مساء اليوم الخميس.

ازمة مولدات الكهرباء التجارية في غزة

أوضحت المصادر بأن مفاوضات مستمرة تجري بين أصحاب المولدات والجهات الحكومية في قطاع غزة.

ووصلت رسالة إلى مشتركي المولدات الكهربائية تؤكد وجود اتفاق على عودة وصل التيار الكهربائي من المولدات التجارية وجاءت الرسالة كالتالي:

السلام عليكم إخواننا الاعزاء.. بعد جلوس اعضاء من رابطة مولدات غزة مع جهات مسئولة في الحكومة واحتراماً والتزاماً بقرارات الحكومة سيتم اعادة تشغيل المولدات في تمام الساعة الثالثة عصرا من هذا اليوم ونحن الان في حوار مستمر مع الجهات المختصة بشأن القرار .

وسيتم ابلاغكم بما هو جديد أولا بأول.