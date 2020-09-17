شرطة المرور: سنتخذ اجراءات غير مسبوقة لمنع التجوال بسبب حالة التراخي

أكد العميد علي النادي مدير عام شرطة المرور في قطاع غزة، أن الشرطة ستتخذ اجراءات غير مسبوقة لمنع التجول بسبب حالة التراخي من المواطنين لاسيما المركبات.

وأوضح النادي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن شرطة المرور حجزت أمس بعض المركبات غير الملتزمة بهدف الحفاظ على سلامة أهلنا في قطاع غزة.

وقال: "هناك إجراءات صارمة جداً تبدأ من اليوم مثل سحب المركبات وتوقيع مخالفات التي تسير بعد الساعة الثامنة مساءً والمناطق الحمراء، وسيتم التعاون مع الإخوة من جهات الاختصاص لإغلاق المحال التجارية بعد الساعة 8 مساءً".

وأضاف: "هناك حالة تعاون بشكل عام من قبل المواطنين ولكن هناك حالات عدم التزام ستؤدي لرفع معدل الإصابات بفيروس كورونا، مع العلم أن هذه الإجراءات تؤلمنا".