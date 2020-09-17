الصحة تنشر احصائية حول اصابات ووفيات كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ظهر اليوم الخميس، احصائية بعدد اصابات ووفيات فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت الاحصائية تسجيل 966 اصابة جديدة وحالتي وفاة من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) وتسجيل 959 حالة شفاء جديدة وذلك بعد اجراء فحوصات لنحو5937 مشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وجاءت الاحصائية موزعة على النحو التالي:

الاصابات الجديدة 966 موزعة كالتالي:

• مدينة القدس: 129

• المحافظات الشمالية: 761

• المحافظات الجنوبية: 76

حالات التعافي الجديدة 959 موزعة كالتالي:

• مدينة القدس: 108

• المحافظات الشمالية: 787

•المحافظات الجنوبية: 64

حالات الوفاة الجديدة 2 موزعة كالتالي:

• مدينة القدس: 1

• المحافظات الشمالية: 1

• المحافظات الجنوبية: 0

عدد الفحوصات: 5937

يُشار إلى أن وزيرة الصحة د. مي الكيلة أعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (58 عاما) من خربثا المصباح بمحافظة رام الله، ومواطن من أم ليسون بمدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (185)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (136)، جنين (38)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (3)، سلفيت (3)، طولكرم (39)، قطاع غزة (76)، ضواحي القدس (118)، مدينة القدس (129).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (222)، محافظة طولكرم (13)، محافظة نابلس (90)، محافظة طوباس (7)، محافظة بيت لحم (219)، ضواحي القدس (236)، مدينة القدس (108)، قطاع غزة (64).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.