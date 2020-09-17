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الاحتلال يعتقل خلية فلسطينية بدعوى تهريب هواتف خلوية للأسرى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:26 - 17 سبتمبر 2020
سجن "تعبيرية" سجن "تعبيرية"
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلية فلسطينية، بزعم محاولتها تهريب هواتف خلوية لسجن "جلبوع" الاسرائيلي، بواسطة طائرة تصوير.

وقال المتحدثة باسم الشرطة "الإسرائيلية"، تحت عنوان "سمح بالنشر": "اعتقل لواء المخابرات والمباحث بوحدة درور في مصلحة السجون على خلية من الجهاد الاسلامي حاولت تهريب هواتف خلوية لسجن حلبوع بواسطة طائرة تصوير".

وأضافت أنّ جيش الاحتلال "احبط مخطط خلية من منطقة طولكرم - نابلس لتهريب هواتف محمولة باستخدام طائرة مسيرة إلى سجن جلبوع للسجناء المنتمين إلى حركة الجهاد الإسلامي".

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال تمنع إدخال الهواتف الخلوية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية منذُ سنوات، وتمنعهم من التواصل مع ذويهم وأسرهم، بهدف الضغط عليهم.

 

 

 

 

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