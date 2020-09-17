مدير عمليات الأونروا يوضح عملها خلال "كورونا" وقرارها بشأن المدارس

أكد مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي اليوم الخميس 17/9/2020، أن الوكالة لن تتمكن من زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الغذائية بسبب شح الأموال، فيما أكد صعوبة صعوبة قرار فتح المدارس وإعادة الطلبة إليها بشكل طبيعي.

وأوضح شمالي في تصريح صحفي، أن "الأونروا" ستستمر بكل ما تستطيع بدعم اللاجئين بالتعاون مع السلطات المحلية وستعمل على التأكد من توزيع خدماتنا لكل المستفيدين بشكل آمن قدر الإمكان.

وقال:" علينا القيام بكل ما نستطيع لإبطاء انتشاء فايروس كورونا"، مطالباً اللاجئين الذين يستلمون الغذاء الالتزام بقيود وإجراءات السلامة، حيث أنه

في بعض المناطق يتجمع الناس حول الشاحنات المحملة بالغذاء، ولا يوجد أخذ بالاعتبار حول أهمية التباعد الجسدي والإجراءات الصحية .

كما شدد على ضرورة أن يلتزم موظفو الأونروا بقيود إجراءات السلامة وكذلك على المجتمع أيضًا.

وأضاف:"طلبي من قادة المجتمع بدلاً من طلبهم لمدير عمليات أونروا بالمغادرة أن يحثّوا الناس على التباعد الجسدي وتنفيذ إجراءات السلامة".

أما بشأن المدارس فرد شمالي:" ستكون قيادة غير مسؤولة من طرفي إذا قررت فتح المدارس وإعادة الطلبة إليها بشكل طبيعي"