قائد الاحتلال في المنطقة الشمالية يحذر حزب الله من قتل جنوده

وجه قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، امير برعام، اليوم الخميس، تحذيرًا حادًا إلى حزب الله، حال "أقدم على قتل جنود إسرائيليون"، وهو قرار اتخذه الحزب مرارًا، بالردًعلى استشهاد أحد كوادره في سوريا، بغارة نسبت إلى (إسرائيل).

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن "برعام"، ان جيش الاحتلال "سيرد بشكل غير عادي، على أي عملية حزب الله".

وقدم برعام، عرضًا خجولاً يدعو فيها أمين حزب الله السيد حسن نصر الله "النزول من الشجرة" ، وحذر من أنه في حالة إصابة جندي ، سنذهب لأيام من القتال.

وأعلن جيش الاحتلال وعلى لسان رئيس الأركان "افيف كوخافي"، حالة الاستنفار القصوى على طول الشريط الحدودي مع لبنان وسوريا، خشيةً من رد حزب الله، ولا يزال الاحتلال في حالة تأهب.

في تموز/يوليو، اعلن حزب الله، عبر بيان، استشهاد احد كوادره في ريف دمشق في سوريا، بغارة جوية إسرائيلية.