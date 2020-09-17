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وزارتا المالية والعدل برام الله تغلقان مكاتبهما بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا"

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 12:10 - 17 سبتمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الخميس، إغلاق مكتب الجمارك وضريبة القيمة والمضافة والإدارة العامة للشؤون القانونية بعد إصابة موظفين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت المالية، عبر بيان، ظهور حالتين مصابين بفايروس كوفيد -19 من موظفي الوزارة يعملون في مكتب الجمارك وضريبة القيمة المضافة والادارة العامة للشؤون القانونية.

وفي السياق، أعلنت وزارة العدل برام الله، إغلاق فرع الوزارة في مدينة اريحا، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت أنه الاغلاق سيكون لغايات التعقيم؛ وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

 

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