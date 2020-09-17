ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

اقتصاد غزة تحرر 49 محضرًا ضبط بحق مخالفي الأسعار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:02 - 17 سبتمبر 2020
اقتصاد غزة تحرر 49 محضرًا ضبط بحق مخالفي الأسعار اقتصاد غزة تحرر 49 محضرًا ضبط بحق مخالفي الأسعار
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، 49 محضرًا ضبط بحق تجار خالفوا الأسعار، وذلك خلال حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في محافظات قطاع غزة.

ونظم طواقم حماية المستهلك في الوزارة، 295 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، كما تم تنفيذ 18جولة ميدانية للمحلات التجارية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد، أنّها حررت 15 محضرًا إتلاف لمواد غذائية ولحوم والبان وتوابل ومشروبات، كما ضبطت سيارتين لتوزيع البضائع وسيارة توزيع البان لم تقم بتشغيل التبريد، إضافة إلى انها لم تلتزم بإجراءات السلامة .

وأشارت إلى أنها ضبطت سوبر ماركت العدد 2 لم تلتزم بارتداء الكمامة، وأغلقت 7 محلات غير ملتزمة بتوقيت حظر التجوال.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة قد حذرت سابقًا، من التلاعب بأسعار السلع واحتكارها، في ظل جائحة "كورونا"، وحظر التجوال، ونبهت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

119816023_1757479217733529_948029843424703377_o
119521237_1757474377734013_2498259153396100091_o
119510535_1757474141067370_4624378359226061608_o
119203013_1757474127734038_4433944285787400000_o
 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات