اقتصاد غزة تحرر 49 محضرًا ضبط بحق مخالفي الأسعار

حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، 49 محضرًا ضبط بحق تجار خالفوا الأسعار، وذلك خلال حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في محافظات قطاع غزة.

ونظم طواقم حماية المستهلك في الوزارة، 295 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، كما تم تنفيذ 18جولة ميدانية للمحلات التجارية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد، أنّها حررت 15 محضرًا إتلاف لمواد غذائية ولحوم والبان وتوابل ومشروبات، كما ضبطت سيارتين لتوزيع البضائع وسيارة توزيع البان لم تقم بتشغيل التبريد، إضافة إلى انها لم تلتزم بإجراءات السلامة .

وأشارت إلى أنها ضبطت سوبر ماركت العدد 2 لم تلتزم بارتداء الكمامة، وأغلقت 7 محلات غير ملتزمة بتوقيت حظر التجوال.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة قد حذرت سابقًا، من التلاعب بأسعار السلع واحتكارها، في ظل جائحة "كورونا"، وحظر التجوال، ونبهت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.









