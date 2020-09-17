بعد الاستيلاء عليها.. مستوطنون يسيجون أراضي الفلسطينيين في بيت لحم

أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، اليوم الخميس، بأن مستوطني "آيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين سيجوا نحو 20 دونمًا لأراضي استولوا عليها الشهر المنصرم.

وأوضح بربجية، أن المستوطنين سيجوا أراضي المواطنين المستولى عليها، وتقع جنوب غرب كيسان في بيت لحم.

واستولت سلطات الاحتلال قبل حوالي شهر على (660 دونما) من أراضي كيسان ومنعت أصحابها من الوصول اليها وفلاحتها، كما يقول حسن بربجية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال شقت طريقا استيطانية في المنطقة، ونصبت فيها أربعة منازل متنقلة.

وخلال الشهر الماضي، صعدت سلطت الاحتلال من اعتداءاتها اتجاه أراضي المواطنين في جميع انحاء الضفة المحتلة، بهدف الاستيلاء عليها، وإقامة مكانها بؤر استيطانية.