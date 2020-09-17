ملياردير "يهودي" يدعم ترامب بـ50 مليون دولار ..فما المقابل؟

دعم الملياردير "اليهودي" شيلدون اديلسون، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملايين الدولارات، لصالح دعم حملته الانتخابية الرئاسية، المزمع عقدها نوفمبر المقبل، عشية رعاية الأخير توقيع اتفاقيات التطبيع بين الامارات والبحرين مع (إسرائيل).

وذكرت شبكة "سي أن بي سي" الامريكية، أن اديلسون قدم مبلغ بـ50 مليون دولار لدعم ترامب في الانتخابات مقابل تنفيذ الأخير تعهدات موالية لـ(إسرائيل).

وتشمل التعهدات، نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وعدم التعامل مع المستوطنات بأنها غير شرعية وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ورعاية اتفاقات التطبيع.

وأشارت الشبكة الامريكية، إلى أن أموال أديلسون ستذهب إلى حملة ترامب بشكل مباشر، إضافة إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومجموعات أخرى تساعد الرئيس الحالي والجمهوريين في الكونغرس.

وتأتي دعم الملياردير "اليهودي" قبل أقل من 50 يوما على الانتخابات الرئاسية الامريكية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد يوم واحد فقط من رعاية ترامب لاتفاقات التطبيع في البيت الأبيض.