صحة غزة تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إصابة 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعاف 64 حالة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في ملخص التقرير اليومي لها عن الفيروس، أن اجمالي تراكمي المصابين منذ مارس الماضي، بلغت 2176 اصابة منها: 1740 حالة نشطة، وتعافى420 حالة، فيما بلغت اعداد الوفيات 16 حالة.

وبيّنت أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1372 عينة

وأكدت أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية وتؤكد ان منحى تسجيل الاصابات مقلق وخطير

وشدّد الصحة، على أن نجاح جهود احتواء تفشي الوباء يعتمد على مدى التزام المواطنين بالضوابط الصحية.

ونبهت من التراخي و الاستهتار حيثُ تظهر آثاره في اعداد اصابات كل منطقة ونقل العدوى داخل الاسرة مما تسبب في مضاعفات خطيرة وصلت للوفاة.

وقدرت الصحة، التزام شريحة من المواطنين بالضوابط الصحية وعلى راسها ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي وهم جزء من كسر حلقات التفشي.

ودعت كافة المواطنين الى عدم القاء الكمامات والقفازات في الطرقات خشية الحاق الاذى ونقل العدوى للأطفال والمجتمع.

واهابت بكافة الاسر الاهتمام الشديد بتحصين كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

كما وأكدت أنها لازلت في مرحلة الاستجابة لاستمرار جهود التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.