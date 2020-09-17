بعد خفض سعرها: أصحاب المولدات بغزة ينفذون تهديداتهم بإيقافها

نفذ أصحاب المولدات أو مايعرف بالكهرباء البديلة في قطاع غزة، اليوم الخميس 17/9/2020 احتجاجهم واعتراضهم على قرار سلطة الطاقة بتحديد سعر البيع، بإطفاء كافة المولدات لمدة 24 ساعة.

وكانت سلطة الطاقة، قد أصدرت أمس قراراً بتحديد تسعيرة كيلو الكهرباء في المولدات التجارية ب"2.5"شيقل، الأمر الذي لاقي استحسان المواطنين لهذا التوجه، فيما أثار غضب أصحاب هذه المولدات.

جدير بالذكر، أن ظاهرة المولدات الكهربائية التجارية قد بدأت قبل عدة ثلاث سنوات، نظراً لاستمرارانقطاع التيار الكهربائي، حيث يقدر عددها بـ 250 مولد بقدرة 30 ميغا واط، وذلك حسب سلطة الطاقة، وتعد تكلفة إضافية للمواطنين في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة لكنها حل للكثير من التجار الذين وجدوا فيها حلاً لانقطاع الكهرباء.

وقرر أصحاب المولدات إطفاء المولدات اليوم الخميس 17/9/2020، لـ24 ساعة من يوم الخميس الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ليوم الجمعة.

وعزا أصحاب المولدات ذلك اعتراضاً على قرار سلطة الطاقة، الذين وصفوه بالتعسفي بتخفيض سعر الكيلو وات دون دراسة واقعية لتكلفة الكيلو وات وفرض الضرائب الباهظة على مشاريع المولدات. وفق قولهم.

من جهته، قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، "ياسر حسونة" "إن تحديد تسعيرة كيلو الكهرباء في المولدات التجارية ب"2.5"شيقل، صدر عن لجان فنية مختصة وبمشاركة أصحاب الاختصاص من الوزارات والدفاع المدني وشركة الكهرباء، وكان التوجه لدراسة تكلفة كيلو الكهرباء على صاحب المولد".

وأكد خلال تصريح صحفي، أن ما خلصت به اللجنة أن تكلفة كيلو الكهرباء التجاري أقل من التسعيرة الجديدة، حيث تم مراعاة أن يحصل صاحب المولد على ربح مناسب وأن تحقق التسعيرة رضى المواطن "حماية المستهلك"، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة المخاطر التي من الممكن أن تواجه أصحاب المولدات أو العاملين معهم وأسعار قطع غيار المولد وأسعار الوقود .

"ستتم متابعة تنفيذ القرار من قبل أطراف عدة مثل شركة الكهرباء من ناحية فنية وسلطة الطاقة من ناحية إشرافية، ووزارة الاقتصاد من ناحية حماية المستهلك وضبط التسعيرة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن رقم مجاني لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص التسعيرة الجديدة"، وفقًا لما قاله حسونة خلال حديثه للرأي.

وعن سبب تأخر تحرك سلطة الطاقة أضاف حسونة، "منذ ظهور المولدات التجارية كان المشتركين الذين يحصلون على الكهرباء منها هم من أصحاب الدخل ولم نسمع أي شكاوى وبعد اشتداد أزمة الكهرباء، اضطر المواطنين من الطبقة المتوسطة، للاشتراك في خدمة المولدات وبدأت الشكاوى تُقدم لسلطة الطاقة كونها الجهة المختصة".