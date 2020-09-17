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"الموساد الإسرائيلي": دولتان عربيتان جديدتان ستطبعان مع (إسرائيل)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:31 - 17 سبتمبر 2020
اتفاق التطبيع في واشنطن اتفاق التطبيع في واشنطن
تقارير
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أكد رئس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن دولتين أخريين ستلتحق ركب التطبيع مع (إسرائيل), على غرار ما فعلته الامارات والبحرين.

وقال كوهين: إن "هناك احتمالات للتوصل الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل، وكافة الدول العربية".

وبحسب القناة الـ12 العبرية، نقلاً عن كوهين، فإن "دولا من الخليج وأخرى غير خليجية، ستوقع قريبا اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل".

وذكر كوهين في مقابلته مع القناة، أنه "لا يستبعد التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والسعودية خلال الفترة القريبة المقبلة".

ويوم الثلاثاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع البحرين والامارات على معاهدة "السلام" في التطبيع مع (إسرائيل)، متجاهلين حالة الغضب العارمة في الأوساط الشعبية العربية.

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