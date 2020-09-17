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ملحم: الحكومة قد تتجه للإغلاق الشامل وكل الاحتمالات ممكنة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:12 - 17 سبتمبر 2020
ابراهيم ملحم ابراهيم ملحم
تقارير
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قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، اليوم الخميس 17/9/2020، إن الدواء الوحيد الذي ثبت جدواه ضد فيروس كورونا في ظل عدم اكتشاف لقاح للفيروس هي الكمامة.

وأكد ملحم، خلال تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن المطلوب الالتزام بقرارات وزارة الصحة والعمل على التباعد الاجتماعي، مردفاً: "قد نلجأ للإغلاق الشامل في بعض المناطق التي تسجل ارتفاعاً بإصابات فيروس كورونا".

وتابع: "لا أحد يريد أن يذهب للإغلاق الشامل لما فيه من أضرار اقتصادية واجتماعية، وبحثنا في لجنة الطوارئ التي يترأسها رئيس الوزراء محمد اشتية كل الاحتمالات الممكنة".

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