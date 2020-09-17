إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز حاجز 30 مليون إصابة

أكدت إحصائيات رسمية، اليوم الخميس، تجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم، إلى 30 مليون إصابة، فيما اقتربت اعداد الوفيات من 950 ألف شخص.

ووصل اعداد الإصابات بالفيروس 30 مليونًا ونحو 37 الفًا، وبلغت اعداد الوفيات 945 ألفًا و92 شخصًا، وفق موقع "وورد ميترز".

وفي الولايات المتحدة وحدها يوجد نحو 20 في المئة من مجمل الحالات العالمية، على الرغم من أن لديها أربعة في المئة فقط من سكان العالم، إذ سجلت 5 ملايين وأكثر من 118 ألف إصابة.

وتأتي الهند بالمرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت 6 ملايين وأكثر من 828 ألف إصابة.

أما البرازيل تحتل المرتبة الثالثة، حيث سجلت 4 ملايين وأكثر من 421 ألف إصابة.