ترامب: سنبدأ بتوزيع لقاح ضد (كوفيد-19) في أكتوبر المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إن "الولايات المتحدة ستبدأ في توزيع لقاح (كوفيد-19)، وذلك في شهر أكتوبر المقبل أو بعده بقليل".

وأضاف ترامب أن بلاده جاهزة لتوزيع اللقاحات بطريقة آمنة وفعالة للغاية، مشيرًا إلى أنه ستبدأ في توزيع اللقاح في منتصف أكتوبر وربما بعد ذلك بقليل".

وأكد رئيس امريكان أن الولايات المتحدة مستعدة لتوزيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020.

في حين، كشف ترامب عن إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بفيروس "كورونا".

والأربعاء، ذكرت الحكومة الأمريكية، أنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه.