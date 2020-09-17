حملة دهم واقتحام واعتقال مواطنين في الضفة المحتلة



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحام لبلدات عديدة بالضفة، فجر اليوم الخميس 17/9/2020، واعتقلت عددًا من المواطنين، من مناطق متفرقة.

ومن رام الله جرى اعتقال الشاب معتصم سرور من منزله في قرية نعلين غرباً، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة طمون وسط مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال. وجرى تفتيش منزلي المواطنين: أحمد فايق بني عوده، وعاطف زايد بني عوده.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال مخيم شعفاط ومدينة البيرة ومدينة نابلس من جهة دير شرف. وكذلك قرية زبوبا غرب جنين واندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي نابلس، اعتقلت قوة للاحتلال الشاب مجاهد جمال سليم في أعقاب دهم منزله في قرية بيت ايبا غرباً.