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الاحتلال يهدم منزلا في بيت سيرا وسط رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:59 - 17 سبتمبر 2020
هدم منزل1 هدم منزل1
تقارير
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 هدمت جرافات الاحتلال، فجر الخميس، منزلا قيد الإنشاء بقرية بيت سيرا غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة عسكرية القرية ترافقها جرافات وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء يعود للمواطن إسماعيل عنقاوي وسوته بالأرض، بحجة البناء بدون ترخيص.

ومنعت قوات الاحتلال أصحاب المنزل من الوصول إليه وطردتهم من المكان.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في القرية قبل ثلاثة شهور، بعد أن كانت هددت بهدم منازل أخرى بحجة البناء بدون ترخيص.

وتتسارع وتيرة هدم المنازل في محافظات الضفة الغربية و القدس ، بغرض منع تمدد البناء في القرى والبلدات للسيطرة على الأراضي لإقامة المستوطنات.

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