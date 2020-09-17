طقس فلسطين اليوم الخميس 17-9-2020.. أجواء حارة

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم الخميس 17-9-2020 ، أنه لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وأوضح الموقع، أنه تسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام نهاراً في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضاً، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة.

وبيّن أنه تسود أجواء حارة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

وغدًا الخميس، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 3-4 درجات، إذ تسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام نهاراً في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضاً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وذكر طقس فلسطين، أنه في ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة نسبياً وتسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء نسبياً في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

أما طقس يوم السبت المقبل، فقد أشار الموقع إلى أنه سيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام نهاراً في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة نسبياً الى حارة في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء نسبياً في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية مع هبات نشطة خصوصاً فوق الجبال.