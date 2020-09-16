يبحث الكثير من أبناء قطاع غزة عن سعر بيع كيلو كهرباء المولدات التجارية في غزة عقب استمرار تفاقم أزمة التيار الكهربائي في القطاع.

ويحظى وصل التيار الكهرباء في قطاع غزة على اهتمام كبير لدى الغزيين لا سيما اصحاب الشركات والمحال التجارية وحتى المنازل الغزية.

وفي ظل استمرار الازمة على مدار السنوات الماضية فقد قررت مجموعة من المواطنين اقامة مولدات تجارية بيع الناس الكهرباء عبر خطوط تشبه شبكة خطوط الكهرباء في محافظات غزة.

ومع مرور الوقت زاد عدد المولدات الكهربائية التجارية في القطاع مما خلق منافسة قوية بين التجار فمنهم من يضع لكيلو الكهرباء 2 شيكل ونصف ومنهم من يطلب 4 شواكل ومنهم من يريد 5 شواكل.

وفي ظل ازمة تحديد التسعيرة اضطرت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء والبلديات والاقتصاد لعقد اجتماعات مكوكية لانهاء هذه الازمة والمعضلة.

سعر بيع كيلو كهرباء المولدات التجارية في غزة

واليوم الاربعاء 16-9-2020 أعلنت سلطة الطاقة تحديد سعر بيع كيلو كهرباء المولدات التجارية في غزة للمستهلك بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات.

وأوضحت سلطة الطاقة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم(17) منه".

وشدّدت سلطة الطاقة على كافة مالكي ومشغلي المولدات الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في مدة أقصاها 3 شهور.

موعد تطبيق تسعيرة كيلو الكهرباء للمولدات التجارية في غزة

اما رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أكد أن تسعيرة سلطة الطاقة لأصحاب المولدات الكهربائية بـ 2,5 شيكل ستطبق بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح معروف في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أن التسعيرة وضعت بعد دراسة كافة الابعاد، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل فعلاً وفق هذه التسعيرة.

وأكد، أن لجان فنية ستقوم بدءً من الأسبوع القادم بزيارة ميدانية لمواقع هذه المولدات لمعاينتها وتسليمهم اخطارات بضرورة تصويب أوضاعهم وفق النظام المقر، والتزامهم بالتسعيرة المقرة من قبل سلطة الطاقة.

وقال: "منذ شهور ماضية جرى عمل دؤوب على مستوى سلطة الطاقة والحكم المحلي ووزارة الاقتصاد، وشكلت لجنة فنية لدراسة كل ما يتعلق بهذه المولدات"

وأشار إلى أن النظام الجديد للمولدات يراعي مصلحة أصحاب المولدات ويحقق المصلحة للمواطن وعدم الإضرار به من خلال إجراءات السلامة وتحديد السعر.

وبين معروف إلى أن الجهات المختصة منحت اصحاب المولدات الكهربائية ثلاثة شهور لتوثيق الأوضاع القانونية من حيث اتمام إجراءات الترخيص الخاصة بالمولدات واتمام اشتراطات السلامة الفنية.

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