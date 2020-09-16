"ملحم" يوضح حقيقة الأزمة المالية للسلطة وصرف رواتب كاملة للموظفين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مساء اليوم الاربعاء أن دفع رواتب الموظفين كاملة ومستحقاتهم سيتم حال الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها السلطة منذ سنوات.

وأوضح أن كل ما رصد للموظفين سيتم صرفه حين عبور الأزمة المالية قريبا، مؤكدا أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وحق من حقوقه.

وقال: "نتعرض لابتزاز لأخذ أموال المقاصة، ورئيس السلطة محمود عباس يرفض الخضوع لأي ابتزاز اسرائيلي، ونحن نقترض من البنوك لسداد رواتب الموظفين، ولكن عندما نخرج من الأزمة سندفعها كاملة".

وبين أن حل الأزمة المالية سيكون قريبا، مبينا ان الحكومة تواصلت مع سلطة النقد وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين لحين اجتياز هذه الأزمة.

وأشار الى ان هذه الاجراءات تحمل البنوك اعباء اقتصادية، لأنها لا تستد المبالغ المخصصة لها من القروض، موضحا أن البنوك لم يبق لديها ما تقرضه للحكومة.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ يونيو/ حزيران الماضي، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الجانب الإسرائيلي، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من دولة الاحتلال أو عبرها، تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.