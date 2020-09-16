سبب عزل نتنياهو مباشرة عقب وصوله إلى الاراضي المحتلة

طالبت الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا في دولة الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له بعزل انفسهم مباشرة عقب وصولهم إلى "إسرائيل".

ويأتي طلب عزل نتنياهو مباشرة فور وصوله لـ"إسرائيل" بعد الكشف عن اصابة عدد من العاملين في البيت الأبيض الأمريكي بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأشارت تقارير أمريكية أن الجهات الطبية أجرت فحصًا للعاملين في البيت الأبيض واكتشفت اصابة عدد منهم بفيروس كورونا خلال أقل من 24 ساعة فقط من مغادرة الوفود التي وقعت على اتفاقية التطبيع.

يذكر أن دولة الامارات المتحدة ممثلة بوزير خارجيتها عبدالله بن زايد، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني ووفديهما قاموا بتطبيع العلاقات مع اسرائيل برعاية امريكية في البيت الابيض بتاريخ (15 – 9 – 2020).