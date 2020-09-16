حماس في مشروع عامر تطلق حملة من ديوان لديوان

نظمت دائرة العلاقات العامة في حركة المقاومة الإسلامية حماس بمنطقة مشروع عامر وعباد الرحمن بغرب غزة، حملة زيارات بعنوان "من ديوان لديوان".

وتستهدف الحملة زيارة دواوين العائلات في المنطقة لحثهم على الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وحيا القيادي في حركة حماس الدكتور اسماعيل رضوان الوجهاء والمخاتير، مشددا على أنهم رأس الحربة لأبناء شعبنا في مواجهة التحديات التي يمر بها شعبنا.

كما دعا رضوان المخاتير للمساهمة في توعية أبناءهم وأبناء شعبنا بمدى خطورة الوضع وما يجب عمله للحد من انتشار المرض، مضيفاً أن الهدف من الحملة توعية وتثقيف الناس.

وشدد رضوان على حرص وزارتي الصحة والداخلية على الحفاظ على أرواح المواطنين من منع انتشار الفيروس، وتجنبا لوقوع الكارثة.

وأوضح أن حركة حماس الى جانب الجهات الحكومية تبذل ما بوسعها لمنع انتشار الفيروس من خلال اللجان التطوعية التي تم تشكيلها في المنطقة.

وشكر مخاتير ورجال وشيوخ وشباب العائلات التي تم زيارتها، على حسن استقبال وفد حركة حماس.

بدورهم شكر مخاتير العائلات حركة حماس على هذه الزيارات التي لم تنقطع خلال السنوات الماضية، وحرصهم على أبناء شعبهم من تفشى الفيروس بينهم.

وتأتي الحملة في إطار توحيد الجهود لتوعية المواطنين، وتقديم طرق الوقاية الصحيحة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للأسر، في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تقتضي ضرورة البقاء في المنازل.











