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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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التعليم تتخذ قرارًا مهمًا لتصديق الشهادات والمنح الدراسية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:00 - 16 سبتمبر 2020
وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله
تقارير
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قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة استئناف خدمة التصديقات والمنح الدراسية استثنائيًا وذلك ضمن اجراءات الوقاية والسلامة الصحية.

وأكدت الوزارة على أنها قررت استئناف خدمة التصديقات والمنح الدراسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

والقرار يشمل التالي:

1- تصديقات الثانوية العامة: مقر الوزارة الرئيس، ومديريات التربية والتعليم

2- تصديقات التعليم العالي: مقر الوزارة الرئيس، ومكتب خانيونس في كلية الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

3- المنح الدراسية: مقر الوزارة الرئيس.

وأوضحت الوزارة أن أيام العمل المتاحة للراغبين في تصديق الشهادات والمنح الدراسية، ستكون ثلاثة أيام وهما (الأحد والثلاثاء والخميس) من الساعة الـ9:00 صباحًا حتى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

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