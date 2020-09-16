الاقتصاد تحدد سعر كيلو الدجاج غدًا الخميس في أسواق غزة

حددت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الاربعاء سعر كيلو الدجاج في الاسواق الغزية غدًا الخميس للمستهلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى: "إن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة قد حددتا سعر كيلو الدجاج بـ10 شيكل للمستهلك غدًا الخميس في كافة أسواق قطاع غزة.

وحذر أبو موسى التجار والموزعين من التلاعب بالأسعار، قائلًا: "يسعى بعض التجار لرفع سعر الدجاج ليصل للمستهلك من (10.5 - 11.5) شيكل، ولن تسمح الوزارة بذلك".

وأشار إلى أن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مباحث التموين ستنظم جولات شاملة على كل محافظات القطاع وستحرر محاضر ضبط وتحولها للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، ضد أي محل يبيع بسعر أكثر من 10 شيكل.

ودعا المتحدث باسم الاقتصاد، جميع المواطنين لعدم شراء الدجاج بسعر أعلى من 10 شيكل، وفي حال الاستغلال على الجميع الاتصال بوزارة الاقتصاد والابلاغ عن المحل أو الموزع الذي يتلاعب بالسعر.