القائد النخالة: المقاومة في حالة حرب مفتوحة مع العدو الصهيوني

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة أن المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على مشهد الذل في البيت الأبيض

وقال النخالة مساء اليوم الأربعاء، خلال برنامج "لعبة الأمم" عبر قناة الميادين :" ان خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال.

وبين القائد النخالة ان ما حصل بالأمس أمر مخزي ما حصل في واشنطن معزول عن التاريخ العربي والإسلامي وعن المنطقة ونحن مستمرون.

وأضاف النخالة: "نحن في حرب مفتوحة، الحصار وحرب وقصف غزة والعدوان والاعتداءات في الضفة"، مشيراً إلى أن المقاومة أعدت الكثير في ظل اختلال موازين القوى.

وأضاف : نعرف الجبهة الداخلية لنا ولعدونا، هم جمعوا أنفسهم من دول العالم على أساس أن العيش هنا رغيد".

وشدد النخالة على ضرورة أن يستمر الإعداد بشكل مستمر حتى لا يرتاح المستوطنون، مردفاً أن كل يوم يمر يأتي بجديد من ناحية التصنيع والتدريب والإبداع في العمل العسكري.

وبين النخالة إلى، أن وحدات التصنيع في المقاومة وضعت قدمها على عتبة التصنيع، والبداية تُوصلك إلى ما تريد، معتبراً أن خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني "ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال"، مؤكداً أن المقاومة أعدت للمعركة المقبلة وللمواجهات اليومية مع الاحتلال.

وأضاف أنه في الحرب مع العدو لا خطوط حمراء، موضحاً أن "العدو يقصف الكل الفلسطيني ونحن واجبنا الرد، على أي اعتداء وكل فلسطين المحتلة هدف لصواريخ المقاومة".

يتبع

???? النخالة لـ قناة "الميادين": خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال.

???? النخالة: المقاومة الفلسطينية أعددنا للمعركة المقبلة وللمواجهات اليومية مع الاحتلال.

???? النخالة: المقاومة في جهوزية تامة دوماً والمعنويات المقاومين مرتفعة ووحدات التصنيع والتسليح أعدت الكثير.

???? النخالة: لا خطوط حمراء في عمل المقاومة عند وقوع الحرب مع الاحتلال.

???? النخالة: كل فلسطين هدف لصواريخ المقاومة إذا وقعت الحرب مع الاحتلال.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.