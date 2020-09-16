ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

لا خطوط حمراء مع العدو

القائد النخالة: المقاومة في حالة حرب مفتوحة مع العدو الصهيوني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:09 - 16 سبتمبر 2020
الامين العام القائد زياد النخالة الامين العام القائد زياد النخالة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة أن المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على مشهد الذل في البيت الأبيض

وقال النخالة مساء اليوم الأربعاء، خلال برنامج  "لعبة الأمم" عبر قناة الميادين :" ان خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال.

وبين القائد النخالة ان ما حصل بالأمس أمر مخزي ما حصل في واشنطن معزول عن التاريخ العربي والإسلامي وعن المنطقة ونحن مستمرون.

وأضاف النخالة: "نحن في حرب مفتوحة، الحصار وحرب وقصف غزة والعدوان والاعتداءات في الضفة"، مشيراً إلى أن المقاومة أعدت الكثير في ظل اختلال موازين القوى.

وأضاف : نعرف الجبهة الداخلية لنا ولعدونا، هم جمعوا أنفسهم من دول العالم على أساس أن العيش هنا رغيد".

وشدد النخالة على ضرورة أن يستمر الإعداد بشكل مستمر حتى لا يرتاح المستوطنون، مردفاً أن كل يوم يمر يأتي بجديد من ناحية التصنيع والتدريب والإبداع في العمل العسكري.

وبين النخالة إلى، أن وحدات التصنيع في المقاومة وضعت قدمها على عتبة التصنيع، والبداية تُوصلك إلى ما تريد، معتبراً أن خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني "ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال"، مؤكداً أن المقاومة أعدت للمعركة المقبلة وللمواجهات اليومية مع الاحتلال.

وأضاف أنه في الحرب مع العدو لا خطوط حمراء، موضحاً أن "العدو يقصف الكل الفلسطيني ونحن واجبنا الرد، على أي اعتداء وكل فلسطين المحتلة هدف لصواريخ المقاومة".

يتبع

 

???? النخالة لـ قناة "الميادين": خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال.

???? النخالة: المقاومة الفلسطينية أعددنا للمعركة المقبلة وللمواجهات اليومية مع الاحتلال.

???? النخالة: المقاومة في جهوزية تامة دوماً والمعنويات المقاومين مرتفعة ووحدات التصنيع والتسليح أعدت الكثير.

???? النخالة: لا خطوط حمراء في عمل المقاومة عند وقوع الحرب مع الاحتلال.

???? النخالة: كل فلسطين هدف لصواريخ المقاومة إذا وقعت الحرب مع الاحتلال.

 ???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

???? النخالة: لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات