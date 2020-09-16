بث مباشر: الامين العام للجهاد الاسلامي القائد النخالة على قناة الميادين

يترقب عشاق المقاومة في فلسطين ولبنان مساء اليوم الاربعاء بث مباشر لحوار خاص في برنامج لعبة الامم على قناة الميادين مع الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.

وسينطلق البث المباشر عبر قناة الميادين الساعة الـ9 مساءً بتوقيت القدس الشريف.

تشهد القضية الفلسطينية مؤامرات من بعض العرب بدعم أمريكي من خلال تطبيع العلاقات مع الكيان "الاسرائيلي"، في ظل الرفض الفلسطيني والشعبي لهذا الواقع، وما أقدمت عليه جامعة الدول العربية من رفضها لإدانة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وذكرى صبرا وشاتيلا والذكرى 27 لاتفاق أوسلو.

وشهدت الاراضي الفلسطينية ليلة الثلاثاء 15 – 9 – 2020 توترًا ميدانيًا لحظة توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن بين الامارات واسرائيل والبحرين برعاية امريكية، حيث اطلقت المقاومة صواريخ عدة على مستوطنات غلاف غزة تسببت بإصابة عدد من الاسرائيليين بجراح مختلفة.

بث مباشر لعبة الامم مع الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة