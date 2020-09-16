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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ثلاثة شهور لتوثيق الأوضاع القانونية..

معروف: تسعيرة سلطة الطاقة لمولدات الكهرباء ستطبق بداية الشهر القادم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:50 - 16 سبتمبر 2020
سلامة معروف (3).JPG سلامة معروف (3).JPG
تقارير
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أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن تسعيرة سلطة الطاقة لأصحاب المولدات الكهربائية بـ 2,5 شيكل ستطبق بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح معروف في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أن التسعيرة وضعت بعد دراسة كافة الابعاد، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل فعلاً وفق هذه التسعيرة.

وأكد، أن لجان فنية ستقوم بدءً من الأسبوع القادم بزيارة ميدانية لمواقع هذه المولدات لمعاينتها وتسليمهم اخطارات بضرورة تصويب أوضاعهم وفق النظام المقر، والتزامهم بالتسعيرة المقرة من قبل سلطة الطاقة.

وقال: "منذ شهور ماضية جرى عمل دؤوب على مستوى سلطة الطاقة والحكم المحلي ووزارة الاقتصاد، وشكلت لجنة فنية لدراسة كل ما يتعلق بهذه المولدات"

وأشار إلى أن النظام الجديد للمولدات يراعي مصلحة أصحاب المولدات ويحقق المصلحة للمواطن وعدم الإضرار به من خلال إجراءات السلامة وتحديد السعر.

وبين معروف إلى أن الجهات المختصة منحت اصحاب المولدات الكهربائية ثلاثة شهور لتوثيق الأوضاع القانونية من حيث اتمام إجراءات الترخيص الخاصة بالمولدات واتمام اشتراطات السلامة الفنية.

 

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