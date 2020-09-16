سنغافورة تطلق مكافأة مادية كبيرة لمواطنيها بشرط واحد

تنفق الدول المتقدمة أموالا كثيرة لتمويل برامج الرعاية الصحية، التي توفر الفحوصات الطبية والأدوية لمواطنيها بأسعار في متناول الجميع، بينما تعتبر دول أخرى أن الوقاية خير من العلاج وتبتكر طرقا جديدة لحماية صحة مواطنيها.

لكن دولة سنغافورة أطلقت برنامجا وطنيا يهدف إلى الحفاظ على صحة مواطنيها والتقليل من نسب المرض بتشجيع الرياضة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة في جميع الأنشطة الحياتية.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن الحكومة في سنغافورة أطلقت برنامجا وطنيا لمكافأة مواطنيها الذين يتبعون إجراءات الصحة العامة ويمارسون الرياضة بمعدلات تجعل صحتهم أفضل وتقلل نسب إصابتهم بالأمراض.

وتابعت: "ستتم مراقبة البرنامج عن طريق تطبيقات إلكترونية مثل ساعة "أبل" وتطبيقات "آيفون" التي يمكنها متابعة الأنشطة اليومية لكل شخص مشترك في هذا البرنامج.

وستمنح الحكومة من يتبعون الإجراءات المثالية في ممارسة الرياضة يوميا والحفاظ على عادات صحية على مدار اليوم وخلال الليل، جوائز مادية يتم تقديرها وفقا لبرنامج خطط المكافآت "ريوارد سكيم"، الذي يمنح كل شخص الجائزة المناسبة وفقا لمستوى التزامه اليومي.

وتمتد مدة تلك المبادة على مدى عامين، ويمكن للمشاركين فيها من المقيمين في سنغافورة أن يحصلوا على مكافآت مالية تصل إلى 280 دولار، بحسب الوكالة، التي أوضحت أن هذا البرنامج سيحفز المشاركين فيه لاتباع عادات غذائية منضبطة والحفاظ على عادات النوم السليم لحماية صحتهم.