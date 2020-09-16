هل شاركت الكويت في مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع اسرائيل بواشنطن؟

علق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مساء اليوم الأربعاء على نشر أخبار تفيد بحضور ومشاركة الكويت في مراسم توقيع اتفاق التطبيع الذي جرى أمس في واشنطن بين الامارات و"اسرائيل" من جهة والبحرين و "اسرائيل" من جهة اخرى.

وأكد المرزوق في تصريحات صحفية، أن بلاده لم تشارك على أي مستوى كان في توقيع اتفاق التطبيع الذي جرى أمس في البيت الأبيض.

وشدد مرزوق الغانم على ثبات موقف الكويت حكومة وشعبا، بشأن عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.

وقال: "الكويت مع حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس".