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جيش الاحتلال يعزز القبة الحديدة جنوب فلسطين المحتلة

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 19:45 - 16 سبتمبر 2020
القبة الحديدة القبة الحديدة
تقارير
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كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تعزيز القبة الحديدية جنوب فلسطين المحتلة قرب قطاع غزة.

وأوضح موقع واللا العبري أن تعزيز ونشر المزيد من القبة الحديدة جنوب فلسطين يأتي خشية من اطلاق المقاومة في غزة لمزيد من الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

يُشار إلى أن المقاومة في غزة قصفت ليلة أمس الثلاثاء مستوطنات الغلاف بصواريخ عدة لحظة توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات من جهة وبين اسرائيل والبحرين من جهة أخرى.

وتسببت صواريخ المقاومة باصابة 13 مستوطنًا اسرائيليًا بجراح مختلفة بينهم مصاب وصفت جراحه بالخطيرة جدًا.

 

 

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