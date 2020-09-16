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خلال ساعات.. نتنياهو يصل الاراضي المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:26 - 16 سبتمبر 2020
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تقارير
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يترقب الاعلام الإسرائيلي وصول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الأراضي المحتلة عقب توقيع اتفاق "تطبيع العلاقات" مع دولة الامارات ومملكة البحرين برعاية أمريكية.

كما من المتوقع أن يقدم نتنياهو تفاصيل الاتفاقيتين إلى الكنيست الإسرائيلي ومجلس الوزراء لمناقشة كافة البنود التي حصل عليها نتنياهو من الدول المطبعة.

ويتزامن وصول نتنياهو في ظل حالة التوتر مع المقاومة في قطاع غزة بعد ليلة ساخنة شهدتها الحدود بقصف اسرائيلي ورد فلسطيني فوري.

وكانت المقاومة الفلسطينية قصفت مستوطنتي "عسقلان وأسدود" لحظة توقيع اتفاق التطبيع الاسرائيلي مع الامارات والبحرين وتسبب قصف المقاومة بإصابة 13 مستوطنًا وصفت جراح أحدهم بالخطيرة جدًا.

 

 

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